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Рубрика: В мире

СМИ сообщили о желании лидера КНДР заключить мирный договор с США

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету "Тона ильбо".

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По словам источника издания в администрации президента Южной Кореи, такое намерение Ким Чен Ын выразил на встрече в Пхеньяне с южнокорейской делегацией.

"Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне", - заявил собеседник "Тона ильбо".

Ранее лидер КНДР предложил встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В Вашингтоне дали согласие, уточнив, что время и место переговоров будут согласованы позднее.

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