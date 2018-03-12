Страховщики предложили ограничить применение электронных полисов

Электронный полис ОСАГО начнет действовать только через 72 часа после заключения договора. Ложные сведения, введенные при заключении договора, грозят расторжением полиса. Такие предложения направил в Центробанк Российский союз автостраховщиков (РСА).

Все эти предложения внесены для того, чтобы сократить количество мошенничеств с электронными полисами.

Итак, согласно этим предложениям приобрести электронный полис ОСАГО сможет только собственник автомобиля. Никаких доверенных лиц. При этом собственнику предстоит вручную вводить данные документов. В том числе потребуется указать дату рождения и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. А также код подразделения выдавшего паспорт. Сканы документов приниматься не будут.

Дело в том, что некоторые недобросовестные автовладельцы, чтобы сэкономить на страховке, направляют страховщику недостоверные данные. Например, увеличивают стаж вождения или возраст, указывают более "дешевый" регион проживания или меньшую мощность двигателя. А для убедительности направляют в электронном виде исправленные в графическом редакторе сканы документов. А эти данные влияют на стоимость полиса напрямую. Ведь это те коэффициенты, на которые умножается тариф. Конечно, в случае аварии эти хитрости всплывут. Но вдруг повезет?

Чтобы приобрести электронный полис требуется завести личный кабинет на сайте страховой компании. РСА предлагает чтобы по одному номеру мобильного телефона или адресу электронной почты можно было создать только один личный кабинет. Эта мера позволит исключить посредников, которые промышляют продажей электронных полисов, зачастую занижая их стоимость предоставлением недостоверных данных.

При этом страховщик обязан проверить все данные, предоставленные автовладельцем, не только через базу данных по ОСАГО, но и через интерактивные сервисы федеральных и местных органов власти. Данные об автомобилях проверяются по официальным данным завода-изготовителя машины.

В случае, если данные не соответствуют полученным или отсутствуют, страховщик вправе использовать дополнительные источники информации. Если удостовериться в правильности сведений не удалось, то электронный полис будет выдан только в офисе страховщика. Или вовсе в его выдаче откажут. На заключение электронного полиса на сайте страховой компании у автовладельца есть 90 минут. Превысил это время - полис не купишь.

Также РСА предлагает ввести временную франшизу на электронные полисы на 72 часа. То есть, после того, как автовладелец успешно оформил, оплатил и даже получил и распечатал электронный полис, действовать он начнет спустя трое суток.

После того, как автовладелец оформил и оплатил электронный полис, действовать он начнет спустя трое суток

Конечно, для автовладельца, особенно забывчивого, это неудобно. Ведь получается, что полис надо покупать заранее, до того, как истечет срок действующего. Опять-таки свежекупленную машину сразу же на учет в ГИБДД не поставишь. Ведь там полис проверяют в обязательном порядке.

Однако для такого временного периода у страховщиков есть свои аргументы. Дело в том, что у нас на дорогах есть не только порядочные автовладельцы, которые застраховали свою ответственность. Некоторые передвигаются и без ОСАГО. И вот случилась авария. Чтобы самому не платить за чужие повреждения, такой автомобилист тут же со смартфона покупает электронный полис, а потом заявляет о страховом случае. Таких примеров очень много и их количество продолжает расти.

Сейчас, если страховщик выявил недостоверные данные автовладельца, а такое происходит, как правило, после ДТП, то он оплатит пострадавшему ремонт, а затем выставит регресс своему клиенту.

РСА же предлагает при выявлении недостоверных данных расторгать договор ОСАГО. При этом часть страховой премии за неиспользованный период не возвращается.

Таким образом получается, что нести ответственность за недобросовестного водителя придется и пострадавшему. Он не сможет обратиться в свою страховую компанию за выплатой и ему придется взыскивать деньги на ремонт машины непосредственно с причинителя вреда.

Впрочем, расторгнутым договор считается только после официального уведомления от страховщика. Понятно, если страховщик выявил несоответствие данных после ДТП, то за поврежденную чужую машину еще во время действия договора, заплатить придется.