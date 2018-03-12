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12.03.2018 13:55
Рубрика: Легковые авто

В России начались продажи стильного кроссовера Citroen

Фото: Виктор Смеюха Фото: Виктор Смеюха
Фото: Виктор Смеюха

В России стартовали продажи нового кроссовера Citroen C3 Aircross. Приобрести автомобиль можно, заплатив от 1 069 000 рублей.

Модель длиной 4,15 м отличают увеличенный дорожный просвет, высокая посадка водителя, защитные накладки переднего и заднего бамперов, увеличенные колеса и расширители крыльев. C3 Aircross располагает самым вместительным салоном в сегменте, а колесная база в 2,60 м дает большее пространство для пассажиров заднего ряда.

Фото: Пресс-служба Lifan
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В нашей стране компактный SUV предлагают в трех комплектациях. В список стандартного оборудования входят ЭРА-ГЛОНАСС, системы ABS и ESP, кондиционер, аудиосистема и зеркала с электроприводом и подогревом. А в более дорогих версиях автомобиль укомплектован 7-дюймовым дисплеем мультимедийной системы и климат-контролем.

Топовый C3 Aircross оснащается легкосплавными 16-дюймовыми дисками, головным устройством с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, задним парктроником, датчиком дождя и подогревом руля, а также системой Grip Control с 5 режимами движения.

В качестве опции можно докупить панорамную крышу, боковые солнцезащитные шторки, беспроводную зарядку для смартфона, проекционный дисплей и камеру заднего вида.

Фото: Хендэ Мотор СНГ
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Для кроссовера будут доступны три мотора: бензиновые PureTech мощностью 82 и 110 л.с. и дизель 1,6 HDi мощностью 92 л.с. Базовый двигатель работает только в паре с механикой и доступен только в начальной версии Live.

Кроссовер доступен в восьми цветах кузова, с четырьмя цветами крыши и еще четырьмя пакетами окраски Color Pack. В общей сложности можно скомбинировать 90 различных цветовых вариаций кузова.

Отметим, что "РГ" уже протестировала Citroen C3 Aircross. Можете ознакомиться с нашим материалом.   

#Citroen