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Рубрика: Общество

В РПЦ заявили о "намеренном компрометировании" Благодатного огня

Заявление армянского священника Самуила Агояна о том, что Благодатный огонь накануне Пасхи зажигают патриархи, - это попытки "скандализировать" тему. Об этом заявил Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Фото: depositphotos.com
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"У нас, когда весь православный мир готовится к Пасхе, вызывают большое разочарование попытки скандализировать тему схождения Благодатного огня. Для всего православного мира оно является духовным событием, в котором участвуют многие миллионы верующих", - цитирует РИА Новости Кипшидзе.

Он также назвал неприемлемыми попытки "скомпрометировать многовековую традицию", которые ведут к нарушению "молитвенного состояния" верующих накануне праздника.

Ранее армянский священник заявил, что схождение Благодатного огня не имеет мистического происхождения. При этом христиане верят, что каждый год это чудо совершается перед праздником Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня.

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