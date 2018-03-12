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12.03.2018 22:55
Рубрика: Спорт

Выстроились в очередь

Стартует новый этап продаж билетов на ЧМ-2018
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск №7514 (51)
Во вторник в 12.00 по московскому времени возобновится продажа билетов на футбольный чемпионат мира-2018.

Приобрести билеты в порядке очереди можно будет на сайте FIFA.com/bilet. Доступны при этом будут все матчи, кроме финального и игры группового этапа Аргентина - Исландия. Данный этап продаж завершится 3 апреля.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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А в понедельник были подведены итоги периода продаж, проходившего в порядке случайной жеребьевки с 5 декабря по 31 января. Таким образом своих обладателей нашли 568 448 билетов. А всего начиная с 17 сентября прошлого года было распределено 1 303 616 билетов.

Большая их часть досталась болельщикам из России (197 832). В лидерах по этому показателю также Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639) и США (20 347).

Напомним, заключительный этап продаж пройдет с 18 апреля по 15 июля, то есть до конца ЧМ-2018, в порядке очереди.

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