Во вторник в 12.00 по московскому времени возобновится продажа билетов на футбольный чемпионат мира-2018.

Приобрести билеты в порядке очереди можно будет на сайте FIFA.com/bilet. Доступны при этом будут все матчи, кроме финального и игры группового этапа Аргентина - Исландия. Данный этап продаж завершится 3 апреля.

А в понедельник были подведены итоги периода продаж, проходившего в порядке случайной жеребьевки с 5 декабря по 31 января. Таким образом своих обладателей нашли 568 448 билетов. А всего начиная с 17 сентября прошлого года было распределено 1 303 616 билетов.

Большая их часть досталась болельщикам из России (197 832). В лидерах по этому показателю также Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639) и США (20 347).

Напомним, заключительный этап продаж пройдет с 18 апреля по 15 июля, то есть до конца ЧМ-2018, в порядке очереди.