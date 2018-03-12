Вышел трейлер боевика с декольте Шарлиз Терон в главной роли

Двое мужчин напряженно смотрят в вырез смело расстегнутой блузки актрисы Шарлиз Терон - это основное, что остается в памяти после просмотра второго локализованного трейлера комедийного боевика "Опасный бизнес" (Gringo).

Еще там истерично кричит темнокожий актер Дэвид Ойелоуо, отвечающий за юмористическую составляющую.

"Дерзкая длинноногая блондинка - она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой…", - это синопсис.

Поставил ленту австралиец, актер, продюсер, режиссер, сценарист, монтажер, Нэш Эдгертон (брат Джоэла Эдгертона), для которого Gringo - полнометражный дебют.

Помимо Терон на экране - Аманда Сайфред, Джоэл Эдгертон ("Король Артур", "Великий Гэтсби"), Тэнди Ньютон ("Мир Дикого Запада", "Хроники Риддика"), Шарлто Копли ("Хардкор", "Район №9"), Алан Рак ("Изгоняющий дьявола"), Гарри Тредэвэй ("Мистер Мерседес") и дочь покойного "короля поп-музыки" Пэрис Джексон.

Премьера - 19 апреля.

Про первый трейлер картины мы уведомили вас здесь. И там тоже был акцент на тот же самый вырез блузки.