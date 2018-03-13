Аэрофлот привлечет к ответственности агрессивных пассажирок

Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за избиение работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево. В обоих случаях деструктивные действия последовали после опоздания гражданок на посадку.

Как сообщила пресс-служба Аэрофлота, 5 марта пассажирка рейса SU2108 Москва - Вильнюс М.Шенгелия пришла на посадку уже после ее завершения. Руководствуясь правилами перевозки пассажиров, в допуске на борт воздушного судна ей отказали. Женщина неадекватно отреагировала на законный отказ, более того - вела себя агрессивно по отношению к работникам авиакомпании. В частности, разговаривала грубо и даже сорвала с форменной одежды сотрудницы Аэрофлота пропуск и ударила ее по голове.

К месту происшествия вызвали сотрудников полиции. В настоящее время линейное управление МВД России в аэропорту Шереметьево проводит проверку по факту данного инцидента.

Второй случай произошел 8 марта. Пассажирка рейса SU2594 Москва - Мюнхен Л.Кочеткова явилась на посадку также с опозданием. После того как сотрудница авиакомпании отказала госпоже Кочетковой в посадке на борт и разъяснила порядок действий в сложившейся ситуации, пассажирка нанесла ей тяжелые удары телефоном по лицу, шее и голове. Особенно неприятную окраску этому инциденту придало то обстоятельство, что он произошел в день, когда все женщины мира отмечали свой праздник.

У пострадавшей были диагностированы ушибы мягких тканей головы и лица. По сообщению пресс-службы Аэрофлота, линейным управлением МВД России в аэропорту Шереметьево рассматривается вопрос о привлечении Л.Кочетковой к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В связи с данными инцидентами Аэрофлот предупредил, что намерен последовательно вести борьбу с любыми случаями ненадлежащего поведения пассажиров. Существующие правила позволяют привлекать их даже к уголовной ответственности.

Аэрофлот также напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат право включать нарушителей в "черные списки" и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки.