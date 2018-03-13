Беларусь увеличила в январе экспорт товаров и услуг

Внешнеторговый оборот Беларуси в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 29,9% и составил $5 млрд 957,1 млн, сообщили в Национальном банке.

Экспорт увеличился на 33,2% до $3 млрд 40,9 млн, импорт вырос на 26,6% до $2 млрд 916,2 млн. Сальдо сложилось положительным - $124,7 млн. Внешнеторговый оборот товаров в январе составил $5 млрд 17,1 млн, увеличившись на 31,3%.

Экспорт увеличился на 37,1% до $2 млрд 452,2 млн. Импорт товаров составил $2 млрд 564,9 млн, что на 26,2% больше, чем в январе 2017 года. Сальдо сложилось отрицательным - минус $112,7 млн.

Внешнеторговый оборот услугами в январе составил $940 млн, что на 23,1% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Экспорт вырос на 19,2% до $588,7 млн, импорт - на 30,2% до $351,3 млн. Сальдо сложилось положительным - $237,4 млн.

