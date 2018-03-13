Чрезмерную сонливость назвали симптомом опасной болезни

Чрезмерная дневная сонливость у пожилых людей без признаков деменции связана с накоплением в мозге белка и развитием болезни Альцгеймера, передает Eurekalert со ссылкой на специалистов клиники Майо (Миннесота, США).

Как пояснили ученые, накопление белка β-амилоида проявляется на доклинической стадии болезни Альцгеймера и является важнейшим биомаркером болезни.

Проблемы со сном и появляющаяся затем сонливость могут увеличить синаптическую активность в головном мозге и способствовать накоплению β-амилоида.

В исследовании приняли участие около 300 человек без деменции в возрасте 70 лет и старше - все они прошли соответствующие опросы. Кроме того, дважды с 2009 по 2016 год добровольцам провели масштабное обследование мозга.

Так, ученые выявили у 22% людей чрезмерную сонливость, связанную, как стало понятно впоследствии, с постепенным повышением уровня β-амилоида в областях мозга.

Кстати

Ранее специалисты из Гарвардского университета выяснили, что до того, как когнитивные способности человека начинают ухудшаться из-за развития болезни Альцгеймера, появляется постоянное беспокойство, перерастающее в депрессию.

Перепады настроения ученые объясняют следствием появления белковых бляшек в клетках мозга и это, вероятно, является первым признаком развития болезни Альцгеймера.