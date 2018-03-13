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13.03.2018 13:09
Рубрика: В мире

Чавушоглу: Турция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии

Текст: Станислав Хамдохов

Анкара не будет использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в ходе операции "Оливковая ветвь" в Сирии. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"С-400 - оборонительные системы, и мы будем использовать их, только если будет нападение на Турцию. Мы не собираемся использовать российские С-400 в операции "Оливковая ветвь",- сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.

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Глава турецкого МИД прибыл в Москву для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

На днях Чавушоглу рассказал, почему Анкара отдала предпочтение российским зенитно-ракетным комплексам, а не американской противоракетной системе Patriot. По его словам, Турция ничего не получает от своих союзников по НАТО, поэтому вынуждена приобретать современные вооружения в третьих странах.

В июле 2017 года РФ и Турция договорились о поставках системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 "Триумф" за 2,5 миллиарда долларов. Накануне помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин рассказал о том, что контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года.

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