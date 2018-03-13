Директором ЦРУ впервые станет женщина

Новым директором Центрального разведывательного управления США станет Джина Хэспел. О ее назначении в своем Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

Глава государства рассказал о том, что нынешний директор ЦРУ - Майк Помпео - будет новым госсекретарем страны, и на должности директора ЦРУ его сменит Хэспел.

Она будет первой женщиной, которая заняла этот пост. Отметим, что директор ЦРУ назначается президентом и подчиняется непосредственно ему.

До этого Хэспел была заместителем директора ЦРУ. Эту должность она заняла 7 февраля 2017 года.