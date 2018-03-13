Евролига перенесла матч ЦСКА - "Црвена Звезда" на другой день

Матч баскетбольной Евролиги между московским ЦСКА и сербской "Црвеной Звездой" перенесен на другой день. Об этом сообщается на официальном сайте армейцев.

"Уважаемые болельщики! Просим обратить внимание, что Евролига перенесла домашний матч нашей команды против "Црвены Звезды" с пятницы, 6 апреля, на четверг, 5 апреля, - сказано в сообщении. - Все, кто купил билеты на игру с первоначальной датой, могут приходить в "Мегаспорт" поболеть за армейцев, не меняя квиток. Если у вас не получится прийти 5 апреля, вернуть деньги можно там же, где вы приобрели билеты".

На данный момент ЦСКА лидирует в турнирной таблице Евролиги, выиграв 20 матчей из 25. "Црвена Звезда" идет на 11-й строчке, одержав 10 побед.