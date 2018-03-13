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Фото: Мадонна показала свое истинное лицо

Новость 13.03.2018, 13:11 | Текст: Олег Усков

Американская певица, актриса, танцовщица, продюсер и детская писательница Мадонна Луиза Чикконе, одна из самых богатых и влиятельных женщин в истории музыкальной индустрии, до сих пор умеет выглядеть гламурно, ярко, шокирующе.  А чаще - все вместе.

Что она регулярно подтверждает, выкладывая в соцсети новые фото.

For a good time: Take good care of your skin 🌹#mdnaskin #thermalwaters @mdnaskin

Публикация от Madonna (@madonna)

Но иконе наступающим летом стукнет шестьдесят, и скрывать это за умениями визажистов и ретушеров все проблематичнее. Тем более что хищные папарацци не дремлют.

Например, как в данном случае. Когда Луиза порадовала поклонников снимком при всем параде, а буквально через час после того, как было сделано селфи, злые объективы засекли женщину уже без него, без полного парада.

Почувствуйте, как говорится, разницу.

Ранее мы писали, как топлесс-фото опухшей Мадонны стало хитом дня.

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