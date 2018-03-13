Фото: Мадонна показала свое истинное лицо

Американская певица, актриса, танцовщица, продюсер и детская писательница Мадонна Луиза Чикконе, одна из самых богатых и влиятельных женщин в истории музыкальной индустрии, до сих пор умеет выглядеть гламурно, ярко, шокирующе. А чаще - все вместе.

Что она регулярно подтверждает, выкладывая в соцсети новые фото.

Но иконе наступающим летом стукнет шестьдесят, и скрывать это за умениями визажистов и ретушеров все проблематичнее. Тем более что хищные папарацци не дремлют.

Например, как в данном случае. Когда Луиза порадовала поклонников снимком при всем параде, а буквально через час после того, как было сделано селфи, злые объективы засекли женщину уже без него, без полного парада.

Madonna shows 'real face' hours after posting flawless selfie on Instagram https://t.co/oin9FKu0Ft pic.twitter.com/86DdF5cWmk — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 1 марта 2018 г.

Почувствуйте, как говорится, разницу.

Ранее мы писали, как топлесс-фото опухшей Мадонны стало хитом дня.