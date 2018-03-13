Косачев назвал деградацией правосудия позицию Лондона по делу Скрипаля

Голословные обвинения в адрес России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля со стороны официального Лондона говорят о деградации правосудия в Великобритании, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Выступая в парламенте, она заявила, что британским экспертам из оборонной лаборатории в Портон-Дауне "стало ясно", что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом того типа, которое производится в России. Также она отметила, что Россия ранее производила это вещество и "до сих пор знает, как его сделать".

"Логика в нынешних обвинениях отсутствует полностью, если только не принять за логику становящееся маниакальным стремление Запада, где Британия одна из запевал, раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи", - написал Константин Косачев в Facebook.

Откровенно беспокоит сама тенденция, отметил он, - "мы тут у себя решили, сами расследовали, сами вынесли приговор, сами судим". "Для "королевы судов" Британии это деградация полная: тотальная презумпция виновности, когда доказывает не суд и не прокурор, а обвиняемый, не допущенный ни к доказательствам, ни к процессу", - подчеркнул он.

По мнению сенатора, "российская" версия случившегося не выдерживает критики. "Я не обладаю соответствующими экспертными знаниями и знаю о шпионских войнах только из шпионских же романов. Но даже мне очевидно, что спецоперация по устранению неугодного лица, реализованная профессионалами, не должна была бы оставить следов", - отметил Косачев. Здесь же было сделано все возможное, чтобы "наследить", а точнее - пустить следствие по "единственно верному" следу.

Косачев считает, что прежде. чем обвинять во всем Россию, британские власти должны были отработать как минимум еще две версии. Первая - провокация окопавшихся в Великобритании ненавистников России, которые могли пожертвовать "своим" ради "великой цели" досадить бывшей родине. Вторая - операция западных спецслужб, таким образом удерживающих своих политиков в иллюзии "защитников крепости, осажденной Россией", и наигрывающих собственную центральную роль в критической ситуации.

"В отличие от "российской" версии, у последних двух есть хотя бы внятный ответ на вопрос "а кому это выгодно?, - отметил парламентарий. - У "российской" - нет и не может быть. На этом этапе - отвратительно и неприемлемо, госпожа Мэй".