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13.03.2018 17:18
Рубрика: Власть

Косачев: Замена госсекретаря США не изменит вектор внешней политики

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета СФ по международным делам)
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев в своем Facebook прокомментировал отставку Рекса Тиллерсона с поста главы госдепартамента США.

Замена госсекретаря США не представляется мне предвестием перемен во внешней политике этой страны. Не Госдепартамент определяет в последнее время эту политику. Она является следствием подковерных схваток, разменов и компромиссов между Белым Домом и Холмом, между президентом Трампом и все более антипрезидентским Конгрессом.

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И в этом смысле стратегия сдерживания России как уже состоявшийся размен и компромисс между ними тоже не претерпит изменений.

Если только Помпео вдруг не окажется самостоятельным и самодостаточным политиком. Надежд на это практически никаких. Бэкграунд не тот. Да и США сейчас не те. Им бы в себя для начала прийти. А там и на кадровые решения можно будет реагировать.

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