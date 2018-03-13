Косачев: Замена госсекретаря США не изменит вектор внешней политики

Замена госсекретаря США не представляется мне предвестием перемен во внешней политике этой страны. Не Госдепартамент определяет в последнее время эту политику. Она является следствием подковерных схваток, разменов и компромиссов между Белым Домом и Холмом, между президентом Трампом и все более антипрезидентским Конгрессом.

И в этом смысле стратегия сдерживания России как уже состоявшийся размен и компромисс между ними тоже не претерпит изменений.

Если только Помпео вдруг не окажется самостоятельным и самодостаточным политиком. Надежд на это практически никаких. Бэкграунд не тот. Да и США сейчас не те. Им бы в себя для начала прийти. А там и на кадровые решения можно будет реагировать.