Лавров: Последствия нового удара США по Сирии будут самыми тяжелыми

Новости

В Краснодаре пройдет фестиваль белорусского кино 15:51
Подготовка ракеты "Сармат" к новым испытаниям попала на видео 15:51
В Казани состоится крупнейший предпринимательский форум 15:49
В Москве объявили "желтый" уровень опасности 15:45
Под Липецком многодетную мать арестовали за убийство ветерана 15:42
Владимир Путин приедет на Крымский мост 15:35
На Дону осудили водителя автобуса за ДТП с четырьмя погибшими 15:35
Агентство по технологическому развитию занялось импортозамещением в ТЭК 15:31
"ВТБ Арена парк" желает удачи "Зарядью" и "Лужникам" на выставке MIPIM 15:30
Минск утвердил соглашение с Россией об охране "Заповедного Поозерья" 15:30
Дворкович: Власти поддержат "Газпром" из-за угроз ареста его активов 15:28
Жителя Ямала убило вышкой, которую он пытался срубить на дрова 15:27
Савченко требует от СБУ лично пригласить ее на допрос 15:25
Китай запланировал масштабную реформу правительства 15:25
Президент ПАОКа Саввиди принес извинения за свое поведение 15:24
Чрезмерную сонливость назвали симптомом опасной болезни 15:22
Иркутские химики создали средство от свиного гриппа 15:14
Полиция изучает подозрительные посылки, присланные в парламент Британии 15:14
Владимир Путин приехал в Дагестан 15:09
Китай улучшит защиту интеллектуальной собственности 15:07
Гранатометы АГС-17 "Пламя" хорошо зарекомендовали себя в Сирии 15:01
Семейный капитал доказал свою эффективность в Беларуси 15:00
Песков: Путин прибыл в Дагестан 14:55
Вышел первый тизер байопика Сильвио Берлускони Loro 14:55
У москвича изъяли более 60 экзотических животных 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 15:18
Рубрика: Власть

Лавров: Последствия нового удара США по Сирии будут самыми тяжелыми

Текст: Юрий Когалов
Последствия нового удара США по Сирии, о возможности которого заявила постпред США при ООН Никки Хейли, будут самыми тяжелыми. Об этом сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: РИА Новости
Владимир Путин рассказал, как строить российско-американские отношения

"Если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми, - отметил глава МИД. По его словам, "Хейли должна понимать, что одно дело - безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое дело, когда военные - и российские, и американские - имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно и что нельзя делать". "Американская коалиция это прекрасно знает", - подчеркнул Лавров.

Как отметил министр, у него нет "нормальных терминов" для того, чтобы описать отношение Москвы к угрозам США нанести новый удар по территории Сирии. На фоне очевидного провала выполнить резолюцию 2401 в той части, которая касается боевиков и спонсирующего их Запада, США выдвинули новую резолюцию под предлогом того, что это Россия, Иран и сирийское правительство не смогли обеспечить требование предыдущей резолюции. При  этом Хейли заявила, что США - мирная нация, но могут в любой момент нанести удар по правительственным силам Сирии, как они это сделали год назад, ударив по авиабазе Шайрат.

"То, что вчера Хейли пригрозила внести новую резолюцию, которая, как я понимаю, уже готова, означает только одно - что они провалились в выполнении предыдущей резолюции, потому что новый проект, который американцы сейчас будут продвигать, уже не содержит каких-либо исключений для террористов, то есть террористов тоже нельзя будет трогать", - заявил Лавров.

В США 140 конгрессменов пригрозили ввести новые санкции против России

Он подчеркнул, что новый американский проект касается не всей Сирии, как это было в резолюции 2401, а только Восточной Гуты. "Это наводит меня на мысль, что американская коалиция озабочена не столько подавлением остатков терроризма, сколько сохранением военного раздражителя для режима, и что Восточная Гута - это самое место, где можно наиболее серьезно наносить ущерб столице Сирии и тем самым готовить почву для того самого "плана Б", который Вашингтон последовательно отрицает. Но все больше и больше фактов, которые подтверждают, что речь идет о курсе на смену режима и на развал САР", - заявил Лавров.

Напомним, 12 марта постоянный представитель США при ООН на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском.

Главное сегодня

Владимир Путин приехал в Дагестан
В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады