Лавров: Последствия нового удара США по Сирии будут самыми тяжелыми

Последствия нового удара США по Сирии, о возможности которого заявила постпред США при ООН Никки Хейли, будут самыми тяжелыми. Об этом сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми, - отметил глава МИД. По его словам, "Хейли должна понимать, что одно дело - безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое дело, когда военные - и российские, и американские - имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно и что нельзя делать". "Американская коалиция это прекрасно знает", - подчеркнул Лавров.

Как отметил министр, у него нет "нормальных терминов" для того, чтобы описать отношение Москвы к угрозам США нанести новый удар по территории Сирии. На фоне очевидного провала выполнить резолюцию 2401 в той части, которая касается боевиков и спонсирующего их Запада, США выдвинули новую резолюцию под предлогом того, что это Россия, Иран и сирийское правительство не смогли обеспечить требование предыдущей резолюции. При этом Хейли заявила, что США - мирная нация, но могут в любой момент нанести удар по правительственным силам Сирии, как они это сделали год назад, ударив по авиабазе Шайрат.

"То, что вчера Хейли пригрозила внести новую резолюцию, которая, как я понимаю, уже готова, означает только одно - что они провалились в выполнении предыдущей резолюции, потому что новый проект, который американцы сейчас будут продвигать, уже не содержит каких-либо исключений для террористов, то есть террористов тоже нельзя будет трогать", - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что новый американский проект касается не всей Сирии, как это было в резолюции 2401, а только Восточной Гуты. "Это наводит меня на мысль, что американская коалиция озабочена не столько подавлением остатков терроризма, сколько сохранением военного раздражителя для режима, и что Восточная Гута - это самое место, где можно наиболее серьезно наносить ущерб столице Сирии и тем самым готовить почву для того самого "плана Б", который Вашингтон последовательно отрицает. Но все больше и больше фактов, которые подтверждают, что речь идет о курсе на смену режима и на развал САР", - заявил Лавров.

Напомним, 12 марта постоянный представитель США при ООН на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском.