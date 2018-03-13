Лавров: Последствия нового удара США по Сирии будут самыми тяжелыми

"Если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми, - отметил глава МИД. По его словам, "Хейли должна понимать, что одно дело - безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое дело, когда военные - и российские, и американские - имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно и что нельзя делать". "Американская коалиция это прекрасно знает", - подчеркнул Лавров.
Как отметил министр, у него нет "нормальных терминов" для того, чтобы описать отношение Москвы к угрозам США нанести новый удар по территории Сирии. На фоне очевидного провала выполнить резолюцию 2401 в той части, которая касается боевиков и спонсирующего их Запада, США выдвинули новую резолюцию под предлогом того, что это Россия, Иран и сирийское правительство не смогли обеспечить требование предыдущей резолюции. При этом Хейли заявила, что США - мирная нация, но могут в любой момент нанести удар по правительственным силам Сирии, как они это сделали год назад, ударив по авиабазе Шайрат.
"То, что вчера Хейли пригрозила внести новую резолюцию, которая, как я понимаю, уже готова, означает только одно - что они провалились в выполнении предыдущей резолюции, потому что новый проект, который американцы сейчас будут продвигать, уже не содержит каких-либо исключений для террористов, то есть террористов тоже нельзя будет трогать", - заявил Лавров.
Он подчеркнул, что новый американский проект касается не всей Сирии, как это было в резолюции 2401, а только Восточной Гуты. "Это наводит меня на мысль, что американская коалиция озабочена не столько подавлением остатков терроризма, сколько сохранением военного раздражителя для режима, и что Восточная Гута - это самое место, где можно наиболее серьезно наносить ущерб столице Сирии и тем самым готовить почву для того самого "плана Б", который Вашингтон последовательно отрицает. Но все больше и больше фактов, которые подтверждают, что речь идет о курсе на смену режима и на развал САР", - заявил Лавров.
Напомним, 12 марта постоянный представитель США при ООН на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском.