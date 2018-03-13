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13.03.2018 17:56
Рубрика: В мире

Мария Захарова прокомментировала отставку Тиллерсона

Текст: Юрий Когалов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отнеслась к отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначению на его место Майка Помпео, занимавшего должность директора ЦРУ.

"Россию еще не начали обвинять в вашингтонских кадровых перестановках?" - приводит "Интерфакс" ее реакцию на политические изменения в Вашингтоне.

Пушков прокомментировал назначение Помпео на место Тиллерсона

Ранее президент США Дональд Трамп написал на своей станице в Twitter: "Майк Помпео, директор ЦРУ, будет нашим новым государственным секретарем. Он проделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его работу!"

Слухи об отставке Тиллерсона появлялись неоднократно. В качестве возможного преемника назывался как раз Помпео.

Примечательно, что еще в конце 2017 года Трамп все эти сообщения в СМИ называл "фейковыми новостями". "СМИ спекулировали, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро уйдет в отставку - фейковые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по некоторым вопросам (я принимаю окончательное решение), мы хорошо работаем вместе, и Америку вновь очень уважают!" - написал в декабре президент США в Twitter.

Теперь, видимо, приоритеты изменились. "Я очень хорошо узнал Майка за последние 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент. Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Трамп.

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