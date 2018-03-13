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13.03.2018 14:34
Рубрика: Власть

Матвиенко: "Дело Скрипаля" - провокация против России

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает очевидной провокацией раскручиваемое в Великобритании дело вокруг "причастности" России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия 24".

По мнению главы Совфеда, такие преступления требуют тщательной работы следователей, а не заявлений политиков. Однако в Лондоне происходит совсем другое. "Смотрите, какая спешка: следствие только-только начало свою работу, в понедельник - выступление премьер-министра, госпожи Терезы Мэй, во вторник - выступление других западных политиков, на среду запланировано обсуждение новых санкций против России, (звучат) предложения бойкота чемпионата мира по футболу в России и так далее", - отметила Матвиенко.

Фото: Алекс Макнотон/ РИА Новости
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"Очевидно, что это провокация против России, что это попытка безосновательно, бездоказательно обвинить Россию и оказать давление", - считает сенатор.

Разговаривать с Москвой языком ультиматумов бесполезно, подчеркнула Матвиенко. Кроме того, "высказывания на высоком уровне - это давление на следствие, это навязывание точки зрения, что недопустимо в цивилизованной правовой системе".

Глава Совфеда надеется, что британские правоохранители проведут тщательное расследование, разберутся в обстоятельствах преступления и назовут виновных. Она также подчеркнула, что подобные действия официального Лондона наносят вред двусторонним отношениям с Россией.

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