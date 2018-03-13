Тереза Мэй неуверенно обвинила Россию в отравлении Скрипаля

Премьер-министр Великобритании возложила на Россию ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако оставила себе возможность для отступления. В ее речи, прозвучавшей в Совете национальной безопасности в понедельник, были такие слова как "способна" и "вероятно".

По славам Мэй, против Скрипаля было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок", которое когда-то было разработано в РФ.

"Основываясь на идентификации этого химического агента ведущими мировыми экспертами в лаборатории в Портон-Дауне, наших знаниях о том, что Россия ранее создала это вещество и все еще способна произвести его, правительство пришло к выводу, что очень вероятно, что Россия несет ответственность за атаку против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила британский премьер. Как передает газета The Guardian, Мэй также допустила возможность, что отравляющее вещество попало в чужие руки.

Как видно из ее заявления, британская сторона не располагает доказательствами причастности России. Вину же на Москву возлагают в связи с событиями последних лет: воссоединения Крыма с Россией, обвинениями в кибершпионаже и вмешательстве в избирательные процессы в других странах.

Тем не менее Лондон затребовал от России объяснений. И если они не будут предоставлены к 14 марта, власти королевства, по словам Мэй, сделают вывод о причастности РФ к отравлению Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британской стороны "цирковым шоу в парламенте".

"Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", - заявила Захарова.

"Логика в нынешних обвинениях отсутствует полностью, если только не принять за логику становящееся маниакальным стремление Запада, где Британия одна из запевал, раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи", - написал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в Facebook.

Сенатор обеспокоен сложившейся тенденцией: "мы тут у себя решили, сами расследовали, сами вынесли приговор, сами судим". "Для "королевы судов" Британии это деградация полная: тотальная презумпция виновности, когда доказывает не суд и не прокурор, а обвиняемый, не допущенный ни к доказательствам, ни к процессу", - подчеркнул он.

По его мнению, "российская" версия случившегося не выдерживает критики. "Я не обладаю соответствующими экспертными знаниями и знаю о шпионских войнах только из шпионских же романов. Но даже мне очевидно, что спецоперация по устранению неугодного лица, реализованная профессионалами, не должна была бы оставить следов", - отметил Косачев. Здесь же было сделано все возможное, чтобы "наследить", а точнее - пустить следствие по "единственно верному" следу.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. The Times сообщила, что он был особо ценным агентом британской разведки МИ-6. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 5 марта вместе со своей дочерью он был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.