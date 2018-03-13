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13.03.2018 18:14
Рубрика: Власть

МИД: Инцидент со Скрипалем - очередная попытка дискредитировать Россию

Текст: Юрий Когалов
Москва считает дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля очередной нечистоплотной попыткой дискредитировать Россию. Об этом заявили сегодня в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что власти РФ "не будут отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, на которое ссылается британское следствие, и пока Великобритания не начнет действовать в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, предполагающей совместное расследование случившегося".

Фото: EPA
Почему Лондону выгоден скандал с отравлением экс-полковника ГРУ

"Без этого все заявления Лондона являются бессмысленными. В данной ситуации исходим из того, что инцидент является очередной нечистоплотной попыткой британских властей дискредитировать Россию", - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что угрозы применения санкций не останутся без внимания. "Это должна осознавать британская сторона", - заявили в министерстве.

Ранее сегодня в МИД был вызван посол Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу. Его встреча с первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым длилась полчала. После этого Бристоу завил журналистам, что Лондон ждет от Москвы объяснений по поводу отравления газом "Новичок" Сергея Скрипаля. В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, по словам посла, примет решение, кто ответственен за нападение.

В понедельник, хотя она и возложила ответственность на Россию, сделала она это с осторожностью, используя формулировки "способна" и "вероятно". Мэй также допустила возможность, что отравляющее вещество попало в чужие руки.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отверг все обвинения, назвав их "чушью". "Мы никакого отношения к этому не имеем. Россия не виновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу", - отметил министр. По его словам, Москва потребовала предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, однако ей в этом было отказано.

Володин: Ответственность за покушение на Скрипаля лежит на Британии

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. The Times сообщила, что он был особо ценным агентом британской разведки МИ-6. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта вместе со своей дочерью он был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.

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