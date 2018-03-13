Морозов: Россия уничтожила все запасы газа "Новичок"

Россия давно прекратила производство нервно-паралитического газа "Новичок" и уничтожила все его запасы. Об этом РИА Новости заявил сенатор Игорь Морозов.

По его словам, производство было остановлено еще в 1990-е годы, а последний килограмм вещества был уничтожен в сентябре прошлого года. "Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО", - подчеркнул Морозов.

Сенатор отметил, что изготовить такой газ можно и нелегально. "Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает", - заявил Морозов.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое было идентифицировано как газ "Новичок". В связи с тем, что его разработали в России, а РФ все еще "способна" его производить, британское правительство пришло к выводу, что "весьма вероятно", что Москва несет ответственность за атаку. Впрочем, Мэй допустила возможность, что отравляющее вещество попало в чужие руки.

Как видно из ее заявления, британская сторона не располагает доказательствами причастности России. Вину же на Москву возлагают в связи с событиями последних лет: воссоединения Крыма с Россией, обвинениями (также бездоказательными) в кибершпионаже и вмешательстве в избирательные процессы в других странах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британской стороны "цирковым шоу в парламенте". Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отметил, что Лондон не представил ни одного доказательства или официального запроса в связи с этим делом. А глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что "логика в нынешних обвинениях отсутствует полностью, если только не принять за логику становящееся маниакальным стремление Запада, где Британия одна из запевал, раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи".

Сенатор Морозов полагает, что "это заранее спланированная акция, заготовка антироссийских сил на Западе". "За этим, скорее всего, последует высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у наших границ, а также подготовка к новым ударам коалиции по правительственным войскам Башара Асада", - отметил он.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. The Times сообщила, что он был особо ценным агентом британской разведки МИ-6. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 5 марта вместе со своей дочерью он был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.