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13.03.2018 11:14
Рубрика: Власть

ВС РФ готовы принять меры против возможного удара США по Дамаску

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал о том, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного ракетного удара США по Дамаску, если будет угроза российским военным. Об этом информирует ТАСС.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил он.

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Герасимов также отметил, что у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения.

По его словам, в Восточной Гуте собрана "массовка" из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв применения химического оружия. На месте уже находятся активисты "Белых касок", а также съёмочные группы с соответствующей аппаратурой.

После провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила о готовности США нанести удар по Сирии.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников на это ответил, что Россия привыкла к лживым выпадам с американской стороны.

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