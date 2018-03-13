Новый дорожный знак может появиться на дорогах страны этим летом. Соответствующие изменения в Правила предлагает министерство транспорта.

Министерство разместило для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства о внесении изменений в Правила дорожного движения. Предлагается ввести в Правила новый знак 3.4.1, запрещающий движение автобусов. Действительно, знак, запрещающий движение грузовиков в Правилах есть, а такого же знака для автобусов нет.

Впрочем до сих пор дорожные службы обходились в случае необходимости установкой знака "движение запрещено" вместе с табличкой "автобус". По сути минтранс в проекте нового знака совместил эти два указателя. Для него предусмотрены исключения. Под него можно въезжать автобусам, перевозящим пассажиров по регулярным маршрутам. Он не запрещает движение автобусам, оснащенным аппаратурой "ЭРА-ГЛОНАСС", обеспечивающей передачу в "Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации" информации о местонахождении, направлении и скорости движения таких автобусов. Но при условии, что владельцы таких автобусов направили в эту организацию уведомления о планируемом движении в зоне действия нового знака.

Еще одно исключение - автобусы, которым разрешил движение в зоне действия этого знака территориальный орган МВД в период проведения чемпионата мира по футболу. Понятно, этот новый знак приурочен именно к проведению чемпионата мира по футболу. Планируется, что он начнет действовать с 1 июня этого года. Однако, скорее всего, он останется в Правилах и после окончания чемпионата. За нарушение знака наказывать будут по части 1 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. В ней за нарушение требований знаков предусмотрен штраф в размере 500 рублей.