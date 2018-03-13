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13.03.2018 12:52
Рубрика: Власть

Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российского посольства

Текст: Юрий Когалов

Москва требует от властей Украины обеспечить безопасность российского посольства в Киеве и генконсульств в Харькове, Одессе и Львове. Об этом заявили в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что российские власти озабочены намерением украинских радикалов сорвать проведение выборов президента РФ на территории дипломатических и консульских учреждений. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что это "прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка".

Фото: Стрингер/РИА Новости
Главарь неонацистов пообещал и дальше громить объекты России в Киеве

В МИД РФ призвали международные организации оказать влияние на власти Украины. В то же время в Москве выразили надежду, что в Киеве предпримут необходимые меры для предотвращения возможных провокаций.

Напомним, в феврале нападениям подверглись здания Россотрудничества в Киеве и генконсульства РФ в Одессе. В первом случае радикалы устроили погром в помещении, разрисовали стены черной и красной краской, сорвали российский флаг. "Они ворвались в здание, нанесли значительный материальный ущерб, угрожали физической расправой. В это время в помещении находились около пятидесяти детей, они очень напуганы", - рассказал руководитель представительства Константин Воробьев. В Одессе территорию генконсульства забросали зажигательными шашками, а забор облили красной краской.

Нападения неонацистов осудил Евросоюз. "Такие действия недопустимы. Мы настаиваем на проведении расследования и принятии мер по их пресечению в будущем", - отметили в ЕС.

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