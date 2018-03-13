Москвичи несут цветы к МХТ имени Чехова в память об Олеге Табакове

Москвичи несут цветы к зданию МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого был Олег Табаков.

Рядом с афишами у входа в здание театра установлен портрет актера, к которому жители столицы приносят цветы.

В МХТ имени Чехова с 12 по 15 марта объявлен траур. Все спектакли, которые должны были состояться в эти дни, отменяются, а билеты подлежат возврату.

- Олег Павлович очень многое сделал в своей жизни - для людей, для театра. Он прожил свою жизнь не зря, - цитирует ТАСС слова поклонников творчества Табакова.

- Наверное, мы не всегда находили время, чтобы посещать его спектакли, чтобы увидеть гения при жизни. Таких современных среди актеров людей нет. Жаль, что не выделяем для этого времени. Соболезнования всей семье, всем родственникам, - говорят зрители.

В память об Олеге Табакове почитатели его творчества несут цветы и свечи к памятнику актера в Саратове. Памятник на малой родине актера был установлен в 2015 году к 80-летию Олега Табакова.

Актер скончался 12 марта на 83-м году жизни. Прощание с народным артистом СССР пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.