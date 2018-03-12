Названа дата прощания с Олегом Табаковым

Церемония прощания с Народным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым, скончавшимся сегодня днем, пройдет в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе театра.

"Прощание пройдет 15 марта в МХТ им. Чехова", - цитирует агентство своего собеседника.

Мэр Москвы Сергей Собянин, ранее выразивший соболезнования родным и близким артиста, подтвердил эту информацию в своем Twitter.

Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А.П. Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 марта 2018 г.

Олег Табаков родился в 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей. Окончив школу, поступил в Школу-студию МХАТ. На экранах дебютировал в 1956 году, сыграл Сашу Комелева в драме Михаила Швейцера "Тугой узел".

На счету Табакова более ста киноролей, включая работы в таких знаковых картинах и сериалах, как "Семнадцать мгновений весны", "Москва слезам не верит", "Д'Артаньян и три мушкетера". Четыре ленты Табаков поставил как режиссер.

По некоторым данным, Табаков скончался от сердечного приступа.