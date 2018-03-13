Найден бортовой самописец разбившегося в Непале самолета

На месте крушения самолета в Катманду обнаружен бортовой самописец. Об этом информирует Reuters со ссылкой на начальника аэропорта Раджкумара Чхетри. Он добавил, что началось расследование причин трагедии.

В общей сложности на момент аварии на борту самолета, следовавшего рейсом BS 211 по маршруту Дакка-Катманду, находился 71 человек, в том числе четверо членов экипажа. В результате катастрофы погибли не менее 49 человек.

По предварительным данным, причиной случившегося стала ошибка экипажа при заходе на посадку.

Взлетно-посадочные полосы в Непале считаются одними из самых сложных в мире даже для опытных пилотов из-за окружающих гор.