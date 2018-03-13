Новые серии "Простоквашино" будут посвящены Олегу Табакову

"Союзмультфильм" посвятит все новые серии продолжения мультфильма про троих из Простоквашино памяти скончавшегося вчера на 83-м году жизни Олега Павловича Табакова. Артиста, легендарно озвучившего в классической трилогии кота Матроскина.

Об этом сообщила на презентации проектов председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Для нас это невосполнимая утрата. Мы посвятим все новые серии "Простоквашино" памяти Олега Табакова", - процитирована Слащева. Уточнившая: в каждой серии будет соответствующая надпись.

Первую серию продолжения легендарного мультфильма зрители увидят 1 апреля.

Будущих "простоквашинцев" тогда еще молодой писатель Эдуард Успенский придумал в пионерлагере, где подрабатывал библиотекарем. Достойных детских книг на всех детей не хватало, и Успенский начал сочинять собственную вечернюю сказку с продолжением. Где фигурировал самостоятельный юноша Дядя Федор, ядовитый Печкин, антропоморфные кот и пес.

На бумаге все это впервые было опубликовано в 1973-м.

Ранее мы писали, что в "перезапуске" Матроскина озвучил Михаил Ефремов.