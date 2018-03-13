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13.03.2018,  
15:51
Текст: Николай Грищенко

Подготовка ракеты "Сармат" к новым испытаниям попала на видео

Подготовительные работы на космодроме Плесецк для очередного испытания МБР "Сармат" попали на видео. Уникальные кадры загрузки "изделия" в пусковую шахту сделали журналисты телеканала "Звезда".

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В ролике продолжительностью всего полторы минуты показан процесс установки многометровой межконтинентальной ракеты, которая стартует с весом около 200 тонн. Наладку оборудования обеспечивают работники красноярского завода "Красмаш", специализирующегося на производстве баллистических ракет.

Напомним, что первые бросковые испытания ракеты пятого поколения "Сармат" прошли в конце прошлого года. Испытания были признаны успешными. Кроме того, как ранее отметил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юрий Борисов, все практические, научно-технические и производственные проблемы с новой ракетой уже пройдены.

"Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны", - отметил военачальник и добавил, что испытания ракеты "Сармат" будут продолжены для улучшения ее боевых и эксплуатационных качеств.

Новая ракета заменит МБР "Воевода", которая известна в НАТО под названием "Сатана". Отметим, что межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения, в отличие от предшественницы, может применяться с любых направлений и атаковать цели через оба полюса. Ракета "Сармат" несет средства для преодоления системы ПРО и более 10 боеголовок мощностью до мегатонны каждая.

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Фото: Минобороны Украины / http://www.mil.gov.ua / wikimedia.org
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