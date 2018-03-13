Подготовка ракеты "Сармат" к новым испытаниям попала на видео

Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры испытаний межконтинентальной жидкостной баллистической ракеты комплекса «Сармат», которые проходят на 1-м Государственном испытательном космодроме. pic.twitter.com/LMHeb5F7AV — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 13 марта 2018 г.

Подготовительные работы на космодроме Плесецк для очередного испытания МБР "Сармат" попали на видео. Уникальные кадры загрузки "изделия" в пусковую шахту сделали журналисты телеканала "Звезда".

В ролике продолжительностью всего полторы минуты показан процесс установки многометровой межконтинентальной ракеты, которая стартует с весом около 200 тонн. Наладку оборудования обеспечивают работники красноярского завода "Красмаш", специализирующегося на производстве баллистических ракет.

Напомним, что первые бросковые испытания ракеты пятого поколения "Сармат" прошли в конце прошлого года. Испытания были признаны успешными. Кроме того, как ранее отметил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юрий Борисов, все практические, научно-технические и производственные проблемы с новой ракетой уже пройдены.

"Подготовлены производственные мощности, необходимые для того количества ракет, которое будет заказывать Министерство обороны", - отметил военачальник и добавил, что испытания ракеты "Сармат" будут продолжены для улучшения ее боевых и эксплуатационных качеств.

Новая ракета заменит МБР "Воевода", которая известна в НАТО под названием "Сатана". Отметим, что межконтинентальная баллистическая ракета пятого поколения, в отличие от предшественницы, может применяться с любых направлений и атаковать цели через оба полюса. Ракета "Сармат" несет средства для преодоления системы ПРО и более 10 боеголовок мощностью до мегатонны каждая.