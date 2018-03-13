Пушков прокомментировал назначение Помпео на место Тиллерсона

Назначение Майка Помпео на пост госсекретаря США обрадует американских правых, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Майк Помпео - первый человек из правоконсервативной "Тea Party" ("Партии чаепития"), назначенный на пост госсекретаря", - написал он в Twitter. Внешней политикой Помпео, по словам сенатора, прежде не занимался. При этом он, как и президент Дональд Трамп, "сторонник решительных методов".

"Крайне правые республиканцы будут в восторге", - заключил Пушков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место назначен Майк Помпео, занимавший должность директора Центрального разведывательного управления.

Слухи об отставке Тиллерсона появлялись неоднократно. В качестве возможного преемника назывался как раз Помпео (на пост руководителя ЦРУ прочили сенатора-республиканца от Арканзаса Тома Коттона).

Однако сам Трамп их опровергал. В конце декабря 2017 года он назвал подобные сообщения "фейковыми новостями".