Пушков прокомментировал угрозы в адрес Сирии постпреда США в ООН

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал угрозы постпреда США в ООН.

Напомним, Никки Хейли заявила, что если Совбез не примет конкретных мер по текущей ситуации в Сирии, Соединенные Штаты начнут действовать самостоятельно. "Это последние попытки спасти остатки террористов - союзников США в борьбе против Асада", - написал сенатор в Twitter.

Днем ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Вашингтон стремится расколоть Сирию, несмотря на обещания сохранить территориальную целостность и суверенитет страны. "Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками. И это происходит опять же под руководством и контролем американцев", - подчеркнул генерал-полковник.