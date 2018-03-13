Пушков прокомментировал угрозы в адрес Сирии постпреда США в ООН

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал угрозы постпреда США в ООН.
Напомним, Никки Хейли заявила, что если Совбез не примет конкретных мер по текущей ситуации в Сирии, Соединенные Штаты начнут действовать самостоятельно. "Это последние попытки спасти остатки террористов - союзников США в борьбе против Асада", - написал сенатор в Twitter.
Днем ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что Вашингтон стремится расколоть Сирию, несмотря на обещания сохранить территориальную целостность и суверенитет страны. "Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками. И это происходит опять же под руководством и контролем американцев", - подчеркнул генерал-полковник.
Хейли в отчаянии: так переживает за судьбу боевиков ан-Нусры в Восточной Гуте, что угрожает нтвыми ударами США по Сирии. Последние попытки спасти остатки терористов - союзников США в борьбе против Асада.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 марта 2018 г.