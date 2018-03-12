В Минобороны России рассказали о желании США расколоть Сирию

Соединенные Штаты стремятся расколоть Сирию, несмотря на обещания сохранить территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"Намерения американцев понятны. Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками. И это происходит опять же под руководством и контролем американцев", - подчеркнул генерал-полковник.

Он также отметил, что сегодня Вашингтон поощряет сепаратистки настроенные национальные меньшинства. Напомним, в середине января Белый дом заявил о планах создать на севере Сирии состоящие из курдов "пограничные силы безопасности".

"США ведут определенную игру с вооруженными формированиями нацменьшинств. При этом говорят о создании некой зоны безопасности под контролем неких формирований, численность которых, по последним данным, 40 тысяч человек", - рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Добавим, что в январе международная коалиция во главе с США помогла сирийской оппозиции разрушить мост, возведенный через реку Евфрат российскими военными. Тогда эксперты заявили, что это была попытка Вашингтона не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки.

"Мы уже давно обращаем внимание на то, что Соединенные Штаты взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории", - рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.