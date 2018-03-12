Новости

Спецпосланник южнокорейского президента посетит РФ с 13 по 14 марта 06:14
При падении вертолета в Нью-Йорке погибли два человека 05:40
Минобороны подписало контракт на поставку крылатых ракет "Авангард" 05:35
СМИ сообщили о желании лидера КНДР заключить мирный договор с США 05:29
Почта Японии начала испытания беспилотных автомобилей 05:20
Еще один автобусный маршрут в Москве заработал без турникетов 05:00
Утилизация ракет "Сатана" начнется в ближайшее время 04:36
Неизвестный напал на военного у резиденции посла Ирана в Вене 04:19
Бывшие колумбийские повстанцы провалили выборы в парламент 04:12
Ливни затопили города на северо-востоке Австралии 03:52
Минобороны РФ: НАТО создает в Европе зону "военного Шенгена" 03:44
США и РФ остались крупнейшими экспортерами оружия 03:15
Вертолет с пассажирами упал в воду рядом с Нью-Йорком 03:09
В Минобороны России рассказали о желании США расколоть Сирию 02:52
На Украине произошла массовая драка между гражданскими и военными 02:35
Неизвестный убил мужчину на улице в канадском Торонто 02:26
Массовое отключение электричества произошло в Лондоне 02:14
Власти Мексики не стали связывать взрыв на пароме с оргпреступностью 01:57
Финляндия получит компенсацию за 10-летнюю задержку в строительстве АЭС 01:50
Трамп огласил условия выхода США из ядерного соглашения с Ираном 01:49
Выпущенную 95 лет назад фотокамеру продали за 3 миллиона долларов 01:30
SpaceX отправит корабль на Марс в первом полугодии 2019 года 01:28
Крупные военные учения прошли в 500 км от российской границы 01:13
"Оппозиционный блок": Киев спекулирует на теме вступления в НАТО 00:51
Из-за аварии часть Лондона погрузилась в темноту 00:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ с 7 по 11 марта
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Видео про маму и 8 марта растрогало соцсети
Синоптики рассказали о времени наступления весны
Синоптики рассказали о времени наступления весны
12.03.2018 02:52
Рубрика: В мире

В Минобороны России рассказали о желании США расколоть Сирию

Соединенные Штаты стремятся расколоть Сирию, несмотря на обещания сохранить территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Минобороны РФ: США создали в Сирии "заповедник для террористов"

"Намерения американцев понятны. Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками. И это происходит опять же под руководством и контролем американцев", - подчеркнул генерал-полковник.

Он также отметил, что сегодня Вашингтон поощряет сепаратистки настроенные национальные меньшинства. Напомним, в середине января Белый дом заявил о планах создать на севере Сирии состоящие из курдов "пограничные силы безопасности".

"США ведут определенную игру с вооруженными формированиями нацменьшинств. При этом говорят о создании некой зоны безопасности под контролем неких формирований, численность которых, по последним данным, 40 тысяч человек", - рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В США признали победу России в Сирии

Добавим, что в январе международная коалиция во главе с США помогла сирийской оппозиции разрушить мост, возведенный через реку Евфрат российскими военными. Тогда эксперты заявили, что это была попытка Вашингтона не допустить укрепления законной власти Дамаска на левом берегу реки.

"Мы уже давно обращаем внимание на то, что Соединенные Штаты взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории", - рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Коалиция во главе с США нарушила гуманитарное право в Сирии

Главное сегодня

Утилизация ракет "Сатана" начнется в ближайшее время
Неизвестный напал на военного у резиденции посла Ирана в Вене
Юлия Самойлова представила песню для "Евровидения-2018"
Путин рассказал о "захвате" лайнера перед открытием Олимпиады-2014
Из Восточной Гуты вышла первая организованная группа мирных жителей