СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Владивосток - едва ли не самое подходящее место для встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которая может состояться позднее в этом году, пишет американский аналитический журнал The National Interest.

В материале "Почему Трамп и Ким могут встретиться во Владивостоке" (Why Trump Should Meet Kim in Vladivostok) за авторством политолога, профессора Военно-морского колледжа США Лайла Гольдштейна, замглавы Школы региональных и международных исследований ДВГУ Артема Лукина и известного кореиста, директора Центра азиатской стратегии Института экономики РАН Георгия Толораи поясняется, почему Владивосток может стать оптимальным вариантом для исторической встречи.

Напоминается, что сегодня предлагается много вариантов для встречи по всему миру, но они, как правило, неудобны в силу разных соображений одному либо другому участнику саммита. Так, сами северокорейцы предпочли бы, конечно, чтобы Трамп приехал в Пхеньян. Но для американского президента это вряд ли хороший вариант - прибыв в столицу КНДР, он сделает Кима хозяином ситуации.

Населенный пункт Панмунджон в демилитаризованной зоне между двумя Кореями не обладает необходимой инфраструктурой для саммита такого уровня. Хотя, вполне вероятно, что именно там может состояться встреча Ким Чен Инна и президента Южной Кореи Муна Джеина, предварительно запланированная на апрель. Кроме того, Трамп, любящий эффектную подачу, может не согласиться проводить встречу в том же месте, где уже происходило масштабное событие.

Предлагаются также варианты встречи на территории Южной Кореи, например в Сеуле или на курортном острове Чеджу, но маловероятно, что на такой вариант согласится Ким.

КНДР уже намекала, что неплохо бы встретиться прямо в Вашингтоне. Однако, прибыв в США, Ким Чен Ын автоматически получит статус представителя незаконной организации. Плюс, в Соединенных Штатах у него слишком много недоброжелателей, в том числе это бывшие сограждане, бежавшие из КНДР.

Другие варианты, такие как Швейцария, Швеция, Юго-Восточная Азия, Монголия сложны для Кима логистически. Он никогда не выезжал за границу в качестве главы государства, и все связанные с этим хлопоты, от логистики и питания до охраны, могут стать слишком сложными.

Что касается Китая, то отношения Пхеньяна и Пекина в последнее время сильно ухудшились, поэтому вряд ли Ким будет так уж рад посещению КНР в настоящее время, считают авторы статьи. Хотя, конечно, Пекин был бы только рад организовать у себя подобный саммит.

Между тем Владивосток, находящийся в часе лета от Пхеньяна, может оказаться вполне приемлемым вариантом. Ким может прибыть туда даже не на самолете, а, например, на бронепоезде, как любил путешествовать его отец Ким Чен Ир, или на автомобиле. Во Владивостоке, на острове Русский, есть вся необходимая инфраструктура, оставшаяся после саммита АТЭС в 2012 году. У США и у КНДР открыты в этом городе консульства, что облегчает организацию встречи. Более того, российская сторона неоднократно заявляла, что готова выступить посредником в переговорах с участием Северной Кореи, и предлагала для этого как раз Владивосток.

Помимо этого, обращают внимание авторы статьи, саммит во Владивостоке позволит провести встречи с Кимом и Трампом президенту РФ Владимиру Путину. Такая встреча могла бы придать новый импульс российско-американским отношениям, находящимся не в лучшей форме.