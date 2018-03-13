Напавшему на школу в Перми подростку продлили срок ареста

Мотовилихинский районный суд города Перми продлил на два месяца срок ареста одному из подростков, который в январе этого года совершил нападение на школу.

Как пояснили в приемной суда, в настоящий момент возможность продления срока ареста рассматривается и в отношении второго нападавшего.

Напомним, нападение на пермскую школу 15 января совершили два подростка, вооружившись холодным оружием - охотничьими ножами. В результате инцидента пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.