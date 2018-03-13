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13.03.2018 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напавшему на школу в Перми подростку продлили срок ареста

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Мотовилихинский районный суд города Перми продлил на два месяца срок ареста одному из подростков, который в январе этого года совершил нападение на школу.

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Как пояснили в приемной суда, в настоящий момент возможность продления срока ареста рассматривается и в отношении второго нападавшего.

Напомним, нападение на пермскую школу 15 января совершили два подростка, вооружившись холодным оружием - охотничьими ножами. В результате инцидента пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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