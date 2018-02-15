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15.02.2018 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи допросили подростков, устроивших резню в пермской школе

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Подростки, устроившие резню в пермской школе, не смогли объяснить причины своего поступка.

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС
По факту резни в пермской школе возбудили второе уголовное дело

Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. По его словам, с задержанными подростками уже пообщались следователи, но пока мотивы, побудившие молодых людей совершить тяжкое преступление, установить не удалось.

По мнению омбудсмена, трагедии в пермской школе можно было избежать, если бы охранник объективней оценил ситуацию: один из подозреваемых пытался попасть в школу, пояснив, что забыл дома пропуск. В результате подростка пропустили в учебное заведение под запись в журнал посещений.

Напомним, нападение на пермскую школу №127 15 января совершили два подростка, вооружившись холодным оружием (охотничьими ножами). В результате инцидента пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело, которое по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина передано в производство Главного следственного управления СК России.

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