Зачинщики драки в пермской школе, в ходе которой пострадали 15 человек, проникли в учебное заведение с ведома охранника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона.

По имеющейся информации, один из них предъявил действующий пропуск, а второй был отмечен в журнале посетителей, так как сослался на то, что забыл взять с собой пропуск.

ЧП в школе Мотовилихинского района Перми произошло в понедельник утром. Двое несовершеннолетних с ножами устроили драку, в ходе которой пострадали 15 человек. Тяжелые ранения получила учительница, которая пыталась защитить детей. Также в тяжелом состоянии находятся двое учеников. Зачинщики драки задержаны.

Возбуждено уголовное дело, которое по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина передано в производство Главного следственного управления СК России.