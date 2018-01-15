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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Учительница спасла несколько детей при резне в пермской школе

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В драке на ножах, которую устроили в пермской школе двое несовершеннолетних, могли пострадать несколько учеников младших классов, но за детей вступилась учительница. В настоящий момент она находится с ножевым ранением в реанимации.

МВД: Зачинщик драки в школе Перми был на учете в психдиспансере

Как сообщает РИА Новости, по словам мамы одного из мальчиков, который спасся, учительница оттолкнула нападавшего, поэтому ученикам удалось отбежать на безопасное расстояние.

Напомним, в результате драки в Пермской школе пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Зачинщики кровавой резни в пермской школе задержаны.

По факту драки Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело.

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