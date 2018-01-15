Дело о резне в пермской школе передано в главное управление СК РФ

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), передано в производство Главного следственного управления СК России.

Как пояснили в Следственном комитете РФ, в рамках расследования установят обстоятельства и мотивы произошедшего, а также условия, ему предшествовавшие. В ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе.

Напомним, сегодня в Перми двое подростков с ножами напали на учеников местной школы. В результате ранения получили 15 человек, в том числе и учительница, которая пыталась защитить детей. Она и еще одна ученица находятся сейчас в реанимации. Подростки, устроившие резню, были задержаны, в ближайшее время они будут допрошены.