Новости

МИД РФ вызвал британского посла 14:20
Белорусский биатлонист Голуб стал чемпионом Паралимпийских игр 14:13
В Таджикистане чиновников обязали делать утреннюю зарядку 14:10
Видео: Обрушилась знаменитая арка ледника Перито-Морено 14:07
Власти Пекина запретили людям толпиться в ресторанах 14:04
Китайская телеведущая поразила зрителей "вечной молодостью" 14:02
Российским биатлонисткам вручили медали Паралимпиады 13:59
В МХТ имени Чехова назначен врио директора 13:58
Видео: Морж помешал работе вахтовиков на Ямале 13:57
Визит короля Бельгии в Канаду ознаменовался протокольным курьезом 13:50
Стали известны еще две премьеры Московского автосалона 13:46
Косачев: Логика в обвинениях Лондона отсутствует полностью 13:42
В Москве появятся дорожные знаки нового типа 13:40
В России отмечен рост покупательской активности 13:30
Все секреты легендарной ракеты "Сатана" собрали в одном видео 13:27
Петербуржец пойдет под суд за разбойное похищение котенка 13:21
В Орехово-Зуево прогремел взрыв 13:19
ВС ФРГ отклонил иск о "гендерных обращениях" в официальных письмах 13:19
Глава МИД Турции призвал укрепить взаимодействие с РФ в борьбе с ДАИШ 13:19
На полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб украинский военный 13:18
Информация об уходе Кэмерон Диаз из кино оказалась шуткой ее подруги 13:15
Саперы БФ обезвредили найденный на федеральной трассе тротил 13:14
Фото: Мадонна показала свое истинное лицо 13:11
Чавушоглу: Турция не будет использовать С-400 в ходе операции в Сирии 13:09
Начальника омского Интерпола осудили за финансовую пирамиду 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Начальника омского Интерпола осудили за финансовую пирамиду

Текст: Наталья Граф (Омск)

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор бывшему начальнику омского отделения национального бюро Интерпола Владимиру Трущелеву. Высокопоставленного экс-полицейского признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Названа причина любви россиян к финансовым пирамидам

Борец с международной преступностью организовал в Прииртышье финансовую пирамиду. По версии следствия, подполковник разработал схему хищения денежных средств у омских предпринимателей. Офицер занимал крупные суммы у местных бизнесменов, обещая им высокие проценты. Своим инвесторам силовик рассказывал о том, что вкладывает деньги в приобретение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона специализированной техники для строительства олимпийских объектов в городе Сочи.

Желающих поучаствовать в хорошо отлаженном, безубыточном и стабильном бизнесе, который работает якобы под "гарантии государства", оказалось немало. Подполковник выплачивал инвесторам "проценты" из средств новых клиентов, чтобы стимулировать их для последующих вложений. Финансовая пирамида действовала на протяжении пяти лет. Вкладчиками Трущелева становились не только местные бизнесмены, но и его коллеги.

На Дону более 160 человек вложились в финансовую пирамиду

Как было установлено, девять омичей доверили представителю Интерпола около 200 миллионов рублей. А один из банкиров и вовсе вложил в "выгодное дело" деньги вкладчиков банка. В результате, когда афера вскрылась, ему пришлось податься в бега.

Суд приговорил бывшего силовика к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако в судебном процессе Трущелев так и не признал своей вины и не рассказал о том, где находятся похищенные миллионы.

Главное сегодня

В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Косачев назвал деградацией правосудия позицию Лондона по делу Скрипаля
Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады