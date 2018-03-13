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13.03.2018 18:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Путин поддержал борьбу с коррупцией в Дагестане

Текст: Кира Латухина
Коррупция - беда не только Дагестана, а всей страны. Коррупционеры забирают деньги простых людей, сказал жителям республики глава государства на встрече в Махачкале, и заверил, что новое руководство региона наладит ситуацию, при поддержке из федерального центра.

"Конечно, один из факторов, серьезно тормозящих развитие страны, - это коррупция. Мы знаем об этом. Это не только беда Дагестана. Мы сегодня тоже вспоминали об этом. Вся страна об этом знает. С этим сталкиваются регионы на востоке, западе, севере, юге России. Есть такая проблема в стране. И Дагестан эта проблема тоже не обошла стороной", - заявил президент на совещании по социально-экономическому развитию региона. Кадры показал телеканал "Россия 1".

Но в республике есть все, чтобы выйти на новый уровень развития. "Ключевые задачи - повышение уровня реальных доходов и заработных плат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы", - перечислил Владимир Путин.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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О том, в каком ключе шла речь о борьбе с коррупцией на встрече с жителями республики, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент отметил, что несмотря на имеющиеся сложности и проблемы в Дагестане, нельзя игнорировать определенный прогресс и движение вперед", - передал он.

Многие жители региона, выступая, поддержали президента, новое руководство республики и активные действия по решению проблем в республике, в том числе коррупции. Путин высказался за решительные меры. "Коррупционеры не просто набивают свои карманы, они забирают деньги таких простых людей, как вы", - процитировал его Песков.

"Глава государства выразил надежду на то, что новое руководство сможет наладить ситуацию в республике в краткие сроки, и пообещал соответствующую поддержку из федерального центра", - рассказал пресс-секретарь президента.

"Путин выразил уверенность, что поддержку в борьбе с коррупцией окажут и многие дагестанцы - честные люди, болеющие за республику", - также сказал представитель Кремля.

"Нужно навести порядок в экономической деятельности республики. Мне было важно услышать ваше мнение, вашу поддержку, и сейчас я вижу, что мы находимся на правильном пути", - передал слова президента дагестанцам его пресс-секретарь.

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Путин обратил внимание, что из 600 автозаправок налоги платят единицы. "Но куда-то и кому-то они же платят?" - задался вопросом президент. "Они забирают ваши деньги, деньги ваших детей", - сказал он и обещал продолжить борьбу с коррупцией.

Продолжится и поддержка республики. "Президент отметил важность того, чтобы у всех жителей России были равные возможности вне зависимости от того, где они проживают", - рассказал Песков.

"Это было очень интересно, послушать живое представление о том, каковы дела в тех селах, где они живут, и в республике в целом. У вас уже сложилось видение того, что нужно делать в самое ближайшее время для развития Дагестана", - сказал Владимир Путин врио главы региона Владимиру Васильеву. "Вы сегодня в разговоре с людьми, я очень внимательно смотрел за реакцией, сказали следующее, что мы должны выстроить такие отношения, чтобы люди, где бы они ни жили, чувствовали себя защищенными… Поэтому это, я так понимаю, и наша задача", - заявил Васильев.

"Руководитель республики проинформировал президента о том, что за последние месяцы практически все члены правительства РФ побывали в Дагестане, и с ними намечены планы действий по решению первоочередных задач", - рассказал Песков.

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