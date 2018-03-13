Путин поговорил с дагестанцами

Перед совещанием по развитию региона в Махачкале президент Владимир Путин встретился с простыми жителями республики.

Глава государства пояснил, что специально сначала приехал к ним, чтобы обсудить актуальные проблемы.

"Во встрече с главой государства приняли участие представители общественности, в частности, из Ботлихского и Цумадинского районов Дагестана. Многих из них Путин встречал в 2000-х годах, когда посещал республику после операции по борьбе с террористами", - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На совещании глава государства собирался обсудить вопросы развития Дагестана, актуальные проблемы и первоочередные задачи, но "специально решил сначала побеседовать с теми, кого он давно знает, а не с чиновниками, с рядовыми жителями республики, которые любят свою землю и которые на деле доказали, что готовы в трудный момент подставить плечо и Дагестану, и России в целом, которые лучше всего знают проблемы и чувствуют их на земле", - передал слова президента Песков.

Еще Путин сказал, что уже давно хотел вновь посетить Ботлих, но погода не позволила: в районе был туман. Впрочем, дагестанцы заверили, что рады встретиться и в Махачкале.