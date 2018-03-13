Два человека ранены при взрыве в петербургском доме-корабле

Как минимум два человека получили травмы при взрыве в многоэтажке на юге Петербурга.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в "скорой помощи", двух раненных сейчас осматривают бригады медиков.

Напомним, сегодня вечером в доме №219 по проспекту Народного Ополчения, произошел хлопок, в результате которого обрушились на 8-м и 9-м этажах. Пострадало как минимум четыре квартиры, также сломаны стены в подъезде.

В самом доме проживает больше 600 человек. Большинство из них в момент взрыва находились на работе. В администрации Красносельского района "РГ" сообщили, что сейчас все жильцы эвакуированы, людей не пускают в здание. Всем желающим предложено временно разместиться в школе №399, расположенной неподалеку.

Сейчас на месте происшествия, по данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, работают 86 спасателей, задействовано 15 единиц техники. Также к дому стянуты как минимум шесть карет скорой помощи. Возле здания выставлено полицейское оцепление.

Сам дом построен в 1971-м году. Согласно технико-экономическому паспорту здания, он относился к серии 1ЛГ-600-Н-1, таким кодом в советской архитектуре маркировали "дома-корабли". В девятиэтажном здании пять подъездов. По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один из них.