Названа предварительная причина взрыва в петербургской многоэтажке

Причиной взрыва в Петербурге, в девятиэтажке по улице Народного Ополчения, 219, мог стать газ.

Как сообщил "РГ" источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в доме прозвучал хлопок, вызванный, по предварительным данным, газо-воздушной смесью.

В "Петербурггазе" "РГ" сообщили, что данная информация проверяется. Сейчас на место происшествия направлена бригада газовиков. Но пока версию с газом в "Петербурггазе" не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку с большой вероятностью дом обслуживается другой компанией.

Напомним, в результате взрыва в девятиэтажном доме 1971-го года постройки были разрушены перекрытия как минимум в четырех квартирах.

Также разрушены два верхних этажа в подъезде. Обломки плит рухнули на землю. Сейчас на место стянуты пожарные автомобили и бригады "скорой". Жильцов, а в здании проживает по меньшей мере 600 человек, эвакуируют.