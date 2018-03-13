Фрегат "Адмирал Эссен" с "Калибрами" отправился в Средиземноморье

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами большой дальности "Калибр-НК" вышел в первый поход в 2018 году. По плану ротации, сообщает "Звезда", он взял курс из Севастополя на черноморские проливы.

По данным министерства обороны РФ, моряки отработали задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства. Кроме того, они выполнили артиллерийские стрельбы по целям, как морским, так и воздушным, и поразили условного противника крылатыми ракетами "Калибр-НК".

"Адмирал Эссен" - второй сторожевой корабль проекта 11356. Порт приписки - Севастополь. Он входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая фон Эссена. Построен на заводе "Янтарь" в Калининграде в 2014 году, а сдан в эксплуатацию 7 июня 2016 года. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 180 человек, из которых 18 офицеров, 20 морпехов. На вооружении стоят крылатые ракеты "Калибр-НК", восемь противокорабельных ракет "Оникс" или ЗМ54, "Штиль-1", "Игла-1", восемь противолодочных ракет, а также радиолокационное, радиоэлектронное и другое вооружение. На борту имеется один вертолет.