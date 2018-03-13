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13.03.2018 11:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Как Олег Табаков уральских мальчишек рассмешил

Текст: Дарья Воронина
Вчера, 12 марта, во второй половине дня стало известно, что из жизни ушел Олег Павлович Табаков. Великолепный актер и режиссер не только снимался в кино и руководил театром, он много и плодотворно колесил по стране с постановками. В Екатеринбурге вспоминают, каким Олег Павлович был на гастролях.

Я общалась со многими "звездами" по долгу журналистской службы. Единицы из них стала уважать после нашего общения. Олег Павлович был из таких.

Ровно 10 лет назад он приезжал в Екатеринбург с "Табакеркой", и за несколько часов до спектакля общался с небольшим кругом журналистов. Я пришла в ТЮЗ: темный зал, на сцене стол для всей труппы. Корреспондентов было человек семь. А еще - мальчишки лет десяти с православного радио. У них детские передачи вели сами школьники, они и пришли на встречу с Легендой.

Фото: Юлия Майорова/РГ
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Сидим, общаемся. Тут мальчишки блокнотики достали и стали всякие детские вопросы задавать. Мы не мешаем. Один из них в листок заглянул и спрашивает: "А расскажите какой-нибудь смешной случай". О, что бы началось, если бы перед нами сидел актер со "звездной болезнью"! Лучшее, что сделал бы - проигнорировал. Но Олег Павлович серьезно задумался и через пару секунд выдал нам такой анекдот, что и в зале, и на сцене хохотали до слез.

История забавная, но не экстраординарная. Про то, как, будучи молодым, он участвовал в постановке с Евстигнеевым и как вся труппа друг друга разыгрывала. Но как он ее рассказывал! Он рассказывал эту байку так, как ты рассказываешь истории лучшим друзьям: жестикулировал, пародировал участников сценки, то повышал голос, то понижал, и сам смеялся от души. И мальчики тоже смеялись радостнее всех.

И за это Табаков для меня останется Великим артистом. Потому что Великий артист - это в первую очередь Человек. Потому что в тот вечер, а это уж я знаю наверняка, мальчишка светился от счастья и взахлеб рассказывал маме и папе, как сам Олег Павлович ответил на его вопрос.

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