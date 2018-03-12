Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. Чехова

Прощание с Олегом Табаковым пройдёт в Московском Художественном театре 15 марта, время начала церемонии объявят дополнительно. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.

"Я 35-го года рождения, не думал, что доживу до этого возраста… Потому и ответ надо держать по совокупности, за все, что содеяно", - получая одну из своих последних театральных наград - "Золотую маску" за выдающийся вклад в развитие театрального искусства - подводил тогда итог церемонии Олег Табаков. Прозвучало это, по сути, как итог его жизни: "Маска" за вклад. Мои ученики - для примера: Машков, Миронов, Безруков, Смоляков, Хомяков и так далее. Принял участие в выращивании четырех главных режиссеров - Евгения Миронова, Евгения Писарева, Миндаугаса Карбаускиса и Кирилла Серебренникова… Конечно, жду новую поросль, - в этом году уже четвертый выпуск, посмотрим, какова будет урожайность. Но, очевидно одно, что когда учишь людей для себя, делаешь это на порядок лучше, чем если бы ты это делал для чужого дяди. Благодарю учителей своих - по театральному строительству меня учил Олег Николаевич Ефремов, по ремеслу - Василий Осипович Топорков. Ну что еще… Женат дважды, больше не буду. Детей четверо, внуков - семеро"... Зал тогда приветствовал его стоя...