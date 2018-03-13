На Урале рассказали, как Табаков покупал обручальное кольцо

В Екатеринбурге вспоминают ушедшего на 83-м году жизни Олега Табакова.

Последний раз великий российский актер приезжал в город в 2014 году, чтобы принять участие в церемонии открытия выставки посвященной Первой мировой войне.

"Однажды на съемках одного из фильмов актер Олег Табаков потерял свое обручальное кольцо. Новое он поехал покупать... в Екатеринбург", - написал на своей странице в Facebook хранитель Музея истории Екатеринбурга Сергей Скробов.

Он вспоминает, как в 1985 году в стереоскопическом кинотеатре "Октябрь" начали крутить фильм-сказку "После дождичка в четверг" с Табаковым в роли Кащея: кино шло с аншлагами несколько лет, пока пленка окончательно не развалилась.

Актер и режиссер театра и кино, педагог, Народный артист СССР, лауреат премий Олег Табаков скончался 12 марта. Последние месяцы он провел в больнице, куда был госпитализирован в ноябре прошлого года. У Табакова осталась молодая жена и четверо детей. На счету актера более ста ролей в кино, как режиссер он снял четыре ленты. Артист подарил свой голос десяткам персонажей мультфильмов. В 2000 году Олег Табаков возглавил Московский художественный театр имени Чехова.