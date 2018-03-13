Решение о продлении санкций ЕС против России вступило в силу

Решение Совета ЕС о продлении на полгода санкций против 150 граждан и 38 компаний России вступило в силу. Об этом сообщил во вторник Официальный журнал Евросоюза.

Политическое решение о продлении нынешнего пакета санкций, срок действия которого истекает 15 марта, было принято послами 28 стран ЕС еще 21 февраля.

Санкции предусматривают заморозку активов и ограничения на поездки в еврозону для 150 человек и 38 организаций. Отмечается, что после оценки ситуации ЕС не нашел оснований для изменения санкционного режима.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил санкции попыткой сдержать рост обороноспособности России. По словам главы государства, он не сомневался в введении ограничительных мер против России после присоединения Крыма. Он также признал, что западные страны таким образом добиваются своих целей в тактическом плане, однако Россия, подчеркнул Путин, все равно выиграет.