Россияне все чаще предпочитают подержанные авто

В 2018 году не собираются менять свою машину 76 процентов автолюбителей. При этом чаще всего в качестве следующего транспортного средства россияне рассматривают не новый, а подержанный автомобиль.

В ближайшее время поменять машину планируют только 18 процентов россиян. А рядом с ними есть те, кому по силам приобрести вторую машину - таких набралось 6 процентов из более чем 17 тысяч опрошенных агентством "Автостат" и порталом Авто Mail.Ru.

Рассматривая вероятность покупки в 2018 году, четверть россиян предполагают потратить на автомобиль не более 500 тысяч рублей. Как раз в таком ценовом диапазоне чаще всего и фигурируют подержанные машины.

Число автолюбителей, которые готовы потратить на машину от 500 тысяч до полутора миллионов рублей, практически одинаково. Каждый пятый считает, что может позволить себе покупку в размере от 500 до 700 тысяч рублей - на сумму от 700 тысяч до миллиона рублей рассчитывает 21 процент. А купить машину стоимостью от 1 до 1,5 миллиона готовы 19 процентов.

Число тех, кто может себе позволить дорогой автомобиль, тоже одинаково как для машин ценой в 1,5 - 2 миллиона, так и для стоящих более двух миллионов рублей - 8 процентов опрошенных в каждой из категорий.

Все чаще в качестве средств для покупки граждане рассчитывают на собственные накопления. Их предполагают использовать 58 процентов желающих приобрести автомобиль с пробегом и 44 процента тех, кому по силам покупка новой машины. Оставшуюся сумму 33 процента последних собираются добрать за счет автокредита. В свою очередь на потребительский заем как дополнительные средства для приобретения б/у авто обращают внимание 21 процент участников опроса.

Вторичный рынок тем временем растет. В феврале его объем составил почти 700 тысяч единиц, что на 3,8 процента больше, чем год назад, информирует "Автостат".

Рост числа б/у машин не опасен, так как довольно много людей предпочтет покупку новой машины, считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. "Но рынок за счет таких людей, которых все-таки меньше, чем хотелось бы, будет расти очень медленно. И это не хорошо", - объясняет он. В России на один проданный новый авто приходится 4 - 4,5 б/у машины, и это соотношение растет в пользу последних, напоминает он. "Россияне действительно все чаще могут себе позволить покупку только подержанного автомобиля", - резюмирует эксперт.