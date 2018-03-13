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13.03.2018 15:25
Рубрика: В мире

Савченко требует от СБУ лично пригласить ее на допрос

Текст: Петр Лихоманов

Депутат Верховной Рады, делегат ПАСЕ и официальный герой Украины Надежда Савченко требует от Службы безопасности Украины (СБУ) вручить ей повестку на допрос лично, а не звать на допрос через СМИ. Об этом она написала в своем Facebook. Также она опровергла распространяемую коллегами по парламенту информацию о том, что она якобы находится в России.

"В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне на руки вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом трехдневный срок, согласно ст. 135 УПК, я прибуду на допрос", - написала Савченко. Она заявила, что официальной повестки на допрос не получала и напомнила СБУ и Генпрокуратуре (ГПУ), что "СМИ не являются официальным и надежным источником оповещения".

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Также Савченко опубликовала в своем Facebook свежие фотографии из Страсбурга, где вплоть до 16 марта находится в служебной командировке как делегат ПАСЕ. Таким способом Савченко опровергла утверждения ряда украинских депутатов о том, что "на самом деле" она сбежала в Россию.

Напомним, прокуратура и спецслужбы утверждают, что Надежда Савченко якобы может быть причастна к организации государственного переворота и покушения на президента Порошенко: такие обвинения против нее прозвучали после скандального ареста "волонтера" и посредника при обмене пленными Владимира Рубана. Само "дело Рубана", из которого приближенные Порошенко, как утверждают украинские СМИ, намерены сделать "процесс века" в преддверии начала президентской кампании, уже вызывает немало неприятных вопросов как к СБУ, так и к украинскому президенту.

В ряде публикаций и журналистских расследований утверждается, что Рубан стал жертвой борьбы между СБУ и Главным управлением разведки Украины за контроль над контрабандными потоками на Донбассе и черным рынком оружия.

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